Награждены победители конкурса сочинений «Дорогая Шуша, ты свободна!»

В церемонии приняли участие вице-премьер Али Ахмедов, министр науки и образования Эмин Амруллаев, председатель совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде, депутаты, члены Общественного совета при Министерстве науки и образования и другие гости.

Выступая на мероприятии, вице-премьер Али Ахмедов подчеркнул, что победа в 44-дневной Отечественной войне является выражением силы азербайджанского государства. Вице-премьер также отметил, что цитата президента Ильхама Алиева «Дорогая Шуша, ты свободна!» является призывом к нынешнему и будущим поколениям. Поздравляя победителей конкурса, их родителей и учителей, Али Ахмедов добавил, что подобные мероприятия играют важную роль в воспитании учащихся в духе патриотизма.