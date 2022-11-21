Награждены победители конкурса сочинений «Дорогая Шуша, ты свободна!»
22 ноября состоялась церемония награждения победителей конкурса сочинений «Дорогая Шуша, ты свободна!», организованного Министерством науки и образования среди школьников.
В церемонии приняли участие вице-премьер Али Ахмедов, министр науки и образования Эмин Амруллаев, председатель совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде, депутаты, члены Общественного совета при Министерстве науки и образования и другие гости.
Выступая на мероприятии, вице-премьер Али Ахмедов подчеркнул, что победа в 44-дневной Отечественной войне является выражением силы азербайджанского государства. Вице-премьер также отметил, что цитата президента Ильхама Алиева «Дорогая Шуша, ты свободна!» является призывом к нынешнему и будущим поколениям. Поздравляя победителей конкурса, их родителей и учителей, Али Ахмедов добавил, что подобные мероприятия играют важную роль в воспитании учащихся в духе патриотизма.
В свою очередь, министр науки и образования Эмин Амруллаев заявил, что целью конкурса сочинений является изложение учащимися своих мыслей о Победе в Отечественной войне, а также развитие навыков письма на азербайджанском языке.
Говоря о работе, проделанной в сфере образования на освобожденных от оккупации территориях, министр отметил, что здесь продолжаются реставрационные и строительные работы, школы возводятся по современным стандартам. В завершение своего выступления Эмин Амруллаев поздравил победителей конкурса и пожелал им успехов.
Также на мероприятии выступила и поделилась своими впечатлениями ученица 9-го класса Шушинской средней школы №1 Роя Сафарзаде.
Далее победителям конкурса сочинений были вручены подарки. По итогам конкурса первого места удостоены 5 человек, второго места - 10 человек, третьего места – 15 человек.