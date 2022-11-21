Фархад Мамедов, автор haqqin.az 15:07

Сегодня в Ереване начинается ежегодный саммит ОДКБ. Как сообщалось ранее, для участия в мероприятии в столицу Армении приехал президент России Владимир Путин, а до этого Ереван посетили министр иностранных дел Сергей Лавров и секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

Между тем в Ереване накануне саммита прошел марш под лозунгами «Путин – убийца!», «Россия – враг!», «Россия, убирайся из Армении!». Это шествие, несомненно, было организовано властями страны. Сообщается, что проведение подобных акций планируется и в день самого саммита. Мероприятие проходит в такое время, когда отношения Армении с ОДКБ и Россией, в сущности, сошли с пути союзничества и практически свернули на путь вражды. Как известно, правительство Пашиняна упрекает ОДКБ в том, что она не защищает Армению – в частности, Россия обвиняется в невыполнении двусторонних союзнических обязательств после столкновений, произошедших на азербайджано-армянской границе. Напомним, что вследствие сентябрьских пограничных конфликтов призывы выйти из блока в Армении начали звучать уже на уровне представителей власти. Премьер-министр Никол Пашинян назвал ОДКБ недееспособной организацией и не стал скрывать, что Армения ищет новых союзников на Западе. На фоне этих событий в Ереване были организованы акции против ОДКБ и России, а антироссийские настроения в армянском обществе еще более накалились. Однако Армения в этом году председательствует в ОДКБ на ротационной основе, в результате чего ей приходится принимать саммит организации. Поэтому, с одной стороны, власти Армении стараются дистанцироваться от саммита, с другой – все же надеются получить со стороны ОДКБ и России мощную, хотя и запоздалую поддержку. Иными словами, команда Пашиняна озвучивает, что ОДКБ им не нравится, но если эта организация не хочет потерять Армению, то обязана оказать ей помощь.

Сейчас Ереван критикует ОДКБ за то, что она не поддержала Армению после пограничных столкновений, и считает бессмысленным оставаться в этой организации. Но разрыв отношений между ОДКБ и Арменией фактически начался сразу после прихода к власти Никола Пашиняна, то есть задолго до пограничных столкновений и 44-дневной войны. Пашинян и его прозападная, обученная Соросом команда ополчилась на ОДКБ вскоре после прихода к власти. Армянский генерал Юрий Хачатуров, руководивший в то время блоком, в 2018 году повторно попал под расследование по делу об открытии огня по протестующим в Ереване. Это было оскорблением не только для ОДКБ, но и для России, ведь впервые в истории генсек региональной организации был привлечен к уголовной ответственности, причем в одной из стран, входящих в блок. В результате возбуждения уголовного дела Хачатуров был задержан, в дальнейшем последовал запрет на его выезд из страны, и деятельность ОДКБ надолго была парализована. В любом случае настоящего влияния сам блок не имел, под ним всегда подразумевалась Россия. Армения, являясь членом ОДКБ, нанесла серьезный удар по своей и без того шаткой репутации. Позже Хачатуров был освобожден в результате давления со стороны Кремля, но ОДКБ надолго утратила свою функциональность. Кроме того, был нанесен ущерб союзническим отношениям между Россией и Арменией. В Москве не скрывали, что не доверяют Пашиняну и не исключают, что однажды он может выдворить из Армении 102-ю российскую военную базу.

Позже Армения своими действиями доказала, что не является для России надежным союзником. Например, согласно информации, содержащейся в армянских источниках, армянская сторона передала на Запад техническую документацию ОДКБ, касающуюся военного планирования и коллективной системы ПВО. Также Армения поделилась со своими западными партнерами всеми техническими характеристиками новых систем вооружения, которые она получила от России. В качестве члена ОДКБ Армения имела доступ к конфиденциальной информации о боевых планах российской армии, боевой подготовке и методологии боевых действий. Есть сообщения о том, что эти данные также попали на Запад. Западным странам были переданы даже учебные материалы, которыми пользовались армянские офицеры, обучающиеся в российских военных вузах, а также личные дела обучавшихся вместе с ними российских военнослужащих. Иными словами, Армения фактически стала «западным шпионом» в ОДКБ. Азербайджан, в отличие от Армении, поддерживает тесные союзнические и партнерские отношения с членами ОДКБ в двустороннем формате. Даже в Ереване признают, что влияние и уважение Азербайджана в этой организации больше, чем у Армении. Для иллюстрации этого утверждения обратимся к показательному факту. Недавно, когда лидеры стран-членов ОДКБ собрались по просьбе Армении и в режиме видеоконференции обсудили события на границе с Азербайджаном, президент Беларуси Александр Лукашенко жестко заявил Николу Пашиняну:

– Вы поставили перед нами два вопроса. Первый, читаю: «Оценка событий и позиция ОДКБ». Вы потребовали от нас определиться с нашей позицией. Вы что, не знаете нашу позицию?! Мы хотим, чтобы между соседними государствами конфликт был урегулирован мирным путем. Вторым пунктом Армения просила ОДКБ составить дорожную карту по восстановлению ее территориальной целостности. Какую дорожную карту?! Я Вам на это сразу отвечаю: сядьте с Ильхамом Алиевым, если надо – попросите президента России посодействовать вам. И примите решение! Не примете сегодня – будет же хуже, Вы же сами это понимаете! Нам не нужен этот конфликт! Вот Вы два вопроса поставили, и они оба более чем странные, Никол Воваевич. Было понятно, что выступление Лукашенко сильно огорчило Пашиняна, но позднее премьер-министр Армении смягчил свою риторику в адрес ОДКБ. Недавно, накануне саммита организации, он заявил, что в намерения Армении не входит втягивание блока в войну с Азербайджаном. «Мы ожидаем, что ОДКБ представит четкую политическую позицию по происходящему на границе», - сказал он. Под «четкой политической позицией» подразумевается, что ОДКБ должна сделать заявление о том, что Азербайджан «вторгся» на территорию Армении. Ожидалось, что Пашинян будет настаивать на принятии такого заявления на ереванском саммите, но едва ли возможно представить, что ОДКБ по наущению Пашиняна действительно выступит с обвинением Азербайджана в нарушении армянских границ.