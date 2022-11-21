Заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко призвал власти РФ отреагировать на высказывания прокремлевского эксперта в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1» о том, что «следующей проблемой» России после Украины станет Казахстан. Об этом сообщает казахстанская служба «Радио Свобода».

Так, российский политолог Дмитрий Дробницкий в эфире предложил «обратить внимание, что следующая проблема – это Казахстан», потому что там, по его мнению, «тоже могут начаться нацистские процессы». «И русских там много, и территория там – извините, и Семипалатинск там, и ядерное топливо для всего нашего «Росатома» тоже там», – сказал он.

По словам Василенко, «подобные заявления, во-первых, не отражают официальную позицию Российской Федерации, во-вторых, наносят ущерб традиционно тесным отношениям между Казахстаном и Россией, в-третьих, озвучивание подобных позиций на одном из федеральных каналов заслуживает соответствующей реакции со стороны властей Российской Федерации».