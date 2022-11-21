Европарламент объявил Россию государством – спонсором терроризма
Европарламент в среду, 23 ноября, большинством голосов проголосовал за принятие резолюции, в которой содержится положение о признании России государством - спонсором терроризма из-за военной агрессии РФ против Украины, передает Deutsche Welle.
Ранее сообщалось, что Парламентская ассамблея НАТО признала Россию государством - террористом и призвала создать специальный Международный трибунал для наказания российских преступников.
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