Европарламент объявил Россию государством – спонсором терроризма

Европарламент в среду, 23 ноября, большинством голосов проголосовал за принятие резолюции, в которой содержится положение о признании России государством - спонсором терроризма из-за военной агрессии РФ против Украины, передает Deutsche Welle.

Ранее сообщалось, что Парламентская ассамблея НАТО признала Россию государством - террористом и призвала создать специальный Международный трибунал для наказания российских преступников.