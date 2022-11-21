Служба Государственной Безопасности не комментирует сообщения азербайджанских СМИ, и все еще не выступила с официальным заявлением.

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Сотрудники Службы государственной безопасности Азербайджана проводят расследование в Таможенном комитете Нахчыванской Автономной Республики, сообщают местные СМИ.

Согласно информации, нахчыванских таможенников подозревают в причастности к контрабанде на миллионы манатов и растрате бюджетных средств. Задержаны некоторые сотрудники комитета. В здании комитета проводятся обыски.