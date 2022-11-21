В России заявили о готовности Анкары и Дамаска сближаться
Москва получает сигналы от Анкары и Дамаска о готовности делать шаги навстречу друг другу, надеется на сирийско-турецкое сближение, это необходимо, они должны жить в дружбе, заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.
«Надеемся на то, что постепенно мы с вами станем свидетелями определенного сирийско-турецкого сближения, это просто необходимо, потому что это два соседних государства, которые должны жить в дружбе. Я думаю, что те сигналы, которые мы имеем по готовности как турецкой, так и сирийской стороны, предпринять определенные шаги навстречу друг другу, это шаги в правильном направлении, которые позволят не допустить таких трагических инцидентов, связанных с гибелью мирного населения», - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам 19-й международной встречи по Сирии в астанинском формате.