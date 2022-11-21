Президент России Владимир Путин прибыл в Ереван для участия в сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщили российские СМИ.

В аэропорту российского президента встретил премьер-министр РА Никол Пашинян.

На встрече в Ереване главы стран-членов ОДКБ "рассмотрят ключевые направления взаимодействия в организации, а также актуальные международные и региональные проблемы".

Кроме того, состоится встреча Путина с Пашиняном. Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что у главы России "будет возможность переговорить" с президентом Беларуси Александром Лукашенко.