Служба Государственной Безопасности не комментирует сообщения азербайджанских СМИ и все еще не выступила с официальным заявлением.

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Как уже сообщалось ранее, Служба Госбезопасности Азербайджана проводит спецоперацию в административном здании Таможенного Комитета Нахчыванской Автономной Республики.

По сообщениям, председателем Госкомитета является Сехет Габиббейли – сын назначенного недавно президента Академии наук Азербайджана Исы Габиббейли. А пост заместителя председателя Госкомитета занимает шурин председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васифа Талыбова – Сабухи Новрузов.

Отметим, что в последнее время в малотиражных азербайджанских СМИ и соцсетях развернулась антикоррупционная кампания против Васифа Талыбова.