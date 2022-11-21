Спецоперация СГБ. Таможню в Нахчыване возглавляют сын Исы Габиббейли и шурин Васифа Талыбова обновлено
Служба Государственной Безопасности не комментирует сообщения азербайджанских СМИ и все еще не выступила с официальным заявлением.
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Как уже сообщалось ранее, Служба Госбезопасности Азербайджана проводит спецоперацию в административном здании Таможенного Комитета Нахчыванской Автономной Республики.
По сообщениям, председателем Госкомитета является Сехет Габиббейли – сын назначенного недавно президента Академии наук Азербайджана Исы Габиббейли. А пост заместителя председателя Госкомитета занимает шурин председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васифа Талыбова – Сабухи Новрузов.
Отметим, что в последнее время в малотиражных азербайджанских СМИ и соцсетях развернулась антикоррупционная кампания против Васифа Талыбова.