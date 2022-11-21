В России резко выросла преступность с применением оружия

С января по октябрь 2022 года в МВД России зафиксировало на 29,7% больше по сравнению с 2021 годом преступлений, совершенных с использованием огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на данные ведомства.

Наибольший прирост таких преступлений произошел в пограничных с Украиной Курской (+675%) и Белгородской (+213,3%) областях, а также в Москве (+203,2%).

Помимо этого, на дорогах и трассах России вне населенных пунктов правоохранители выявили 100 фактов незаконного сбыта, передачи, приобретения, хранения и перевозки оружия и боеприпасов. Это на 12,4% больше, чем в 2021 году.

Выросло и количество тяжких преступлений, совершенных организованными группами или преступными сообществами. Их совершили на 21,5% больше, чем в предыдущем году.