В ряде областей Украины прозвучали взрывы. В частности, о ракетных ударах сообщается в Харьковской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Полтавской областях и Херсоне, пишут украинские СМИ. Во всех регионах, кроме Крыма, звучит воздушная тревога.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что Россия запустила много ракет с юга и востока, однако в регионе работает ПВО.

Местные телеграм-каналы сообщают о взрывах в Одесской области, однако, предварительно, это работа ПВО. Также сообщают, что зафиксирован пуск 10 ракет с самолетов Ту-95. Местные органы власти пока никак не комментировали ситуацию.