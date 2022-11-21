Украина под массовым ракетным обстрелом ВИДЕО; ДОПОЛНЕНО
В ряде областей Украины прозвучали взрывы. В частности, о ракетных ударах сообщается в Харьковской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Полтавской областях и Херсоне, пишут украинские СМИ. Во всех регионах, кроме Крыма, звучит воздушная тревога.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что Россия запустила много ракет с юга и востока, однако в регионе работает ПВО.
Местные телеграм-каналы сообщают о взрывах в Одесской области, однако, предварительно, это работа ПВО. Также сообщают, что зафиксирован пуск 10 ракет с самолетов Ту-95. Местные органы власти пока никак не комментировали ситуацию.
Об угрозе ракетного удара по Киевской области также заявил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба. Он призвал жителей не игнорировать воздушную тревогу.
Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил попадание ракеты в один из инфраструктурных объектов столицы. Вскоре после этого подтверждения в Киеве были слышны новые взрывы.
Помимо этого, прилеты зафиксировали во Львовской и Винницкой области. В последней снаряд попал в объект инфраструктуры.