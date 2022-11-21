Алиев: Азербайджанский газ обеспечивает безопасность многих стран ФОТО
Богатые газовые ресурсы Азербайджана сегодня играют свою роль в обеспечении энергетической безопасности многих стран, и роль Баку в этом будет постепенно расти, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на пресс-конференции в Белграде.
Как отметил Алиев, Баку намерен углублять сотрудничество в этой и во всех других областях в первую очередь с дружественными странами.
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