Пакистанцы пытались проникнуть в Европу, но были пойманы в Азербайджане

21 ноября около 05:50 на служебной территории пограничной заставы отряда «Худат» пограничных войск Государственной службы, расположенной вблизи села Самурчай Хачмазского района, были задержаны 9 граждан Исламской Республики Пакистан при попытке нарушения государственной границы Азербайджанской Республики в направлении Российской Федерации, сообщили в пресс-службе ГПС.

В ходе расследования было установлено, что задержанные официально прибыли на территорию страны и намеревались, нарушив государственную границу, перебраться из Азербайджана в Россию, а оттуда - в одну из европейских стран.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия по выявлению и нейтрализации канала нелегальной миграции.