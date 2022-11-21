Алиев: Азербайджан и Сербия являются поистине стратегическими партнерами

Документы, подписанные между Сербией и Азербайджаном, составляют правовую основу наших двусторонних отношений, среди них, конечно же, особое место занимают документы о стратегическом партнерстве, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на совместной пресс-конференции в Белграде.

«Мы являемся поистине стратегическими партнерами», - заявил глава государства, добавив, что Баку и Белград успешно сотрудничают во многих сферах. «Наше сотрудничество имеет стратегические цели», - подчеркнул он.