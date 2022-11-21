Удары по Украине: часть страны обесточена. Есть погибшие Дополнено; Обновлено; Видео
Днем 23 ноября в Киеве прогремели взрывы снарядов, запущенных Россией. Они попали в инфраструктурный объект и двухэтажный жилой дом в столице. Сообщается о трех погибших и как минимум четырех пострадавших. Об этом заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.
Раненые доставлены в больницу. Известно, что в Киеве и Киевской области поражены ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.
* * * 17:37
После ударов россиян полностью обесточена вся Харьковская область. Об этом заявил глава ОГА Олег Синегубов, пишут украинские СМИ.
Помимо этого, в аварийный режим работы переведена еще одна атомная электростанция - Ровенская АЭС. Южноукраинская и Хмельницкая АЭС отключены от энергосистемы.
Украинские СМИ также сообщают, что в Одессе пропало водоснабжение из-за обесточивания всех насосных станций и резервных линий. Официально это пока не подтверждено.
Полный или частичный блэкаут наблюдается в Днепропетровске, Кривом роге, Полтаве, Миргороде, Запорожье, Николаеве, Одессе и в Одесской области, Ровно и Ровенской области, Хмельницком и области. Также подача электроэнергии прекращена в Кременце-Подольском, Кировоградской области, Харькове, Луцке, Черкассах, Чернигове, Сумах и Житомире.
"Укрэнерго" сообщает, что аварийные отключения электроэнергии в Украине будут продолжаться минимум сутки.
* * * 16:52
Киев, Львов, Николаев, Хмельницкий и Харьков частично и в некоторых местах полностью остались без света после ракетных ударов со стороны России, сообщает УНИАН.
Одесская область также полностью обесточена. Во многих районах городов в данный момент нет света и воды, кроме того, люди столкнулись с перебоями мобильной связи.
Власти Киева ранее подтвердили удар по объекту инфраструктуры, в результате которого в городе пропало электричество, также есть проблемы с водоснабжением.
Удары по объектам инфраструктуры Украины отразились и на Молдове. Кишинев и некоторые районы Молдовы остались без света, сообщил вице-премьер Молдовы.