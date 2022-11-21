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Днем 23 ноября в Киеве прогремели взрывы снарядов, запущенных Россией. Они попали в инфраструктурный объект и двухэтажный жилой дом в столице. Сообщается о трех погибших и как минимум четырех пострадавших. Об этом заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале. Раненые доставлены в больницу. Известно, что в Киеве и Киевской области поражены ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.

* * * 17:37 После ударов россиян полностью обесточена вся Харьковская область. Об этом заявил глава ОГА Олег Синегубов, пишут украинские СМИ. Помимо этого, в аварийный режим работы переведена еще одна атомная электростанция - Ровенская АЭС. Южноукраинская и Хмельницкая АЭС отключены от энергосистемы. Украинские СМИ также сообщают, что в Одессе пропало водоснабжение из-за обесточивания всех насосных станций и резервных линий. Официально это пока не подтверждено. Полный или частичный блэкаут наблюдается в Днепропетровске, Кривом роге, Полтаве, Миргороде, Запорожье, Николаеве, Одессе и в Одесской области, Ровно и Ровенской области, Хмельницком и области. Также подача электроэнергии прекращена в Кременце-Подольском, Кировоградской области, Харькове, Луцке, Черкассах, Чернигове, Сумах и Житомире. "Укрэнерго" сообщает, что аварийные отключения электроэнергии в Украине будут продолжаться минимум сутки.