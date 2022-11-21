«Информация, содержащаяся в отчете Агентства Европейского союза по борьбе с наркотиками об увеличении с 2018 года производства метамфетамина и других подобных синтетических препаратов в Азербайджане, не соответствует действительности , - заявил haqqin.az начальник следственной группы Главного управления по борьбе с наркотиками МВД капитан Наджаф Айдыноглу. - До сих пор не выявлено фактов, подтверждающих производство метамфетамина и других синтетических наркотиков в лабораторных условиях на территории Азербайджана. Эти препараты ввозятся в страну контрабандным путем».

Представитель МВД Азербайджана также добавил, что ему непонятно, на каком основании Агентство Европейского союза пришло к такому выводу, и предположил, что, возможно, имелось в виду увеличение объема потребления наркотиков.

«Метамфетамин и другие синтетические наркотики предельно доступны, - отметил Айдыноглу. - Они дешевы и их потребление неуклонно растет практически во всех странах, включая и Азербайджан. Однако 99 процентов наркотиков, которые употребляют в нашей стране, ввозятся контрабандным путем, а оставшийся процент приходится на долю опиума, который вырабатывают из кустов дикорастущей или культивируемой конопли».

Представитель МВД добавил также, что производство метамфетамина - достаточно сложный процесс, для которого необходимы специальные лаборатории и сложное технологическое оборудование.

«В Азербайджане ведется очень жесткая системная борьба с распространением наркотиков, - подчеркнул Наджаф Айдыноглу. - Наркоторговцы не рискнут создавать у нас подобные лаборатории».