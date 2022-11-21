Эксперт Минздрава о дефекте речи у детей

Дефект речи не бывает врожденным. Любое изменение либо повреждение центральной нервной системы может повлиять не только на речь, но и на развитие ребенка, заявил haqqin.az специалист Минздрава Азербайджана, логопед Айгюн Алекперова в прямом эфире на своей странице в Instagram.

Эксперт рассказала, что дети могут заикаться в результате стресса и травм уже в трехлетнем возрасте.

Утрата способности к речи проявляется в пятилетнем возрасте. По словам Алекперовой, процесс развития у каждого ребенка разный. При выявлении дефекта речи у ребенка во время консультации у психиатров и психологов назначается лечение. Дети с нормальным развитием должны быть способны к построению определенных речевых конструкций уже в трехлетнем возрасте. По словам эксперта, если у ребенка грубый дефект речи и неспособность понять окружающих, отдавать его в детский сад неправильно. Таких детей следует направлять на индивидуальные занятия. Эксперт рассказала родителям о критериях выбора специалиста по работе с такими детьми.