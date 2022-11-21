Сирийские курды готовы сопротивляться, если Турция начнет сухопутную операцию и введет войска на их территорию. Об этом заявил командующий Сирийскими демократическими силами на севере Сирии Мазлум Абди в интервью Associated Press.

Он подчеркнул, что его группировка готовилась к таким атакам с 2019 года.

"Считаем, что мы достигли такого уровня, что можем сорвать любое новое наступление. Как минимум турецкие силы не смогут занять больше наших территорий, и будет великое сражение. Если Турция атакует какой-либо регион, война распространится на другие регионы, и от этого пострадают все", - сказал Мазлум Абди.

23 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна начнет сухопутную операцию против военизированных курдских террористических формирований "в наиболее верное для страны время".