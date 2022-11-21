Президент Молдовы Майя Санду прокомментировала отключения электричества по всей Молдове.

«Россия оставила Молдову в темноте. Война России в Украине убивает людей, разрушает жилые кварталы и энергетическую инфраструктуру ракетами. Атаки продолжаются и сейчас в Украине. Люди вытаскивают своих раненых из-под завалов. И они оплакивают своих умерших близких. Жизни людей не вернуть. Но подачу электроэнергии можно восстановить», - заявила Санду, кототрую цитируют молдавские СМИ.

Президент Молдовы указала, что Молдова не может «доверять режиму, который оставляет нас в темноте и холоде, который намеренно убивает людей из простого желания держать другие народы в нищете и унижении. Каким бы трудным это ни было сейчас, наш единственный путь, будущий путь Республики Молдова, должен оставаться в направлении свободного мира».