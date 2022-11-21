Майя Санду: Россия погрузила Молдову в темноту обновлено 18:18
Президент Молдовы Майя Санду прокомментировала отключения электричества по всей Молдове.
«Россия оставила Молдову в темноте. Война России в Украине убивает людей, разрушает жилые кварталы и энергетическую инфраструктуру ракетами. Атаки продолжаются и сейчас в Украине. Люди вытаскивают своих раненых из-под завалов. И они оплакивают своих умерших близких. Жизни людей не вернуть. Но подачу электроэнергии можно восстановить», - заявила Санду, кототрую цитируют молдавские СМИ.
Президент Молдовы указала, что Молдова не может «доверять режиму, который оставляет нас в темноте и холоде, который намеренно убивает людей из простого желания держать другие народы в нищете и унижении. Каким бы трудным это ни было сейчас, наш единственный путь, будущий путь Республики Молдова, должен оставаться в направлении свободного мира».
* * * 17:28
В энергосистеме Молдовы в среду произошло аварийное отключение, сообщил один из крупнейших в республике операторов энергетического рынка Premier Energy.
«В 14:23 по местному времени в энергосистеме Молдовы произошло аварийное отключение», - говорится в заявлении компании.
В Кишиневе наблюдаются перебои в работе мобильной связи и интернета. По данным СМИ, также в Кишиневе остановились троллейбусы.
Сообщается, что свет в Кишиневе есть только в здании правительства Молдовы, где оборудована автономная энергоустановка. Власти уточнили, что идет работа по восстановлению электроснабжения страны, попросив граждан проявить понимание.
Информация об отсутствии электроэнергии поступает из целого ряда населенных пунктов, от Рыбницы до Днестровска. В городе Тирасполь погас свет, обесточены жилые дома, магазины, предприятия. Местные аварийные службы работают над восстановлением электроэнергии.