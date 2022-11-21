Прокуратура об обнаружении человеческих останков в Агдамском районе

Прокуратура Агдамского района начала расследование на основе поступившей информации об убийстве нескольких граждан Азербайджана армянскими военными в селе Сарыджалы Агдамского района 24 июля 1993 года, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Сотрудники прокуратуры вместе с судмедэкспертами 22 ноября провели раскопки на участке дороги Агджабеди - Агдам, проходящем через территорию села Сарыджалы с помощью спецтехники.

В ходе раскопок были обнаружены 15 костей, предположительно, человеческих, которые были направлены на экспертизу.

По факту ведется расследование.