Бывший премьер Казахстана станет новым генсеком ОДКБ

В ближайшие три года генеральным секретарем ОДКБ станет представитель Казахстана и бывший казахстанский премьер Имангали Тасмагамбетов. Об этом в ходе саммита организации в Ереване заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, пишет агентство Фергана.

Срок полномочий нового генсека начнется с 2023 года. На этом посту он сменит Станислава Зася.

Имангали Тасмагамбетов в 90-е годы был помощником первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, позже был вице-премьером и занял должность премьера в 2002—2003 годах. Он был государственным секретарем, руководителем администрации президента. С 2004 по 2008 годы — акимом Алматы. С апреля 2008 года по октябрь 2014 — акимом Астаны. Позднее два года занимал пост министра обороны. В сентябре 2016 года был назначен вице-премьером Казахстана.