В мероприятии, организованном университетом Ахмета Есеви и под председательством заместителя генерального секретаря Организации тюркских государств Омера Коджамана были представлены более 50 ректоров и представителей университетов из Турции, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Кыргызстана и Венгрии. В собрании приняли участие ректор UNEC профессор Адалят Мурадов и советник ректора доцент Эльшан Багирзаде.

На открытии мероприятия было заслушано видеообращение спикера Великого национального собрания Турции Мустафы Шентопа. После вступительных речей общее собрание Союза турецких университетов начало свою работу, были обсуждены вопросы повестки дня и состоялись выборы председателя на предстоящий год.

UNEC избран председателем Союза турецких университетов Организации тюркских государств (TÜRKÜNİB) на 2023-2024 годы. Обязанности председателя союза будет осуществлять ректор UNEC профессор Адалят Мурадов.