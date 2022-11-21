Российские и турецкие военные осмотрели поле с армянскими минами в Сарыбаба фото
В Азербайджане проведен осмотр минного поля, усеянного выпущенными в Армении противопехотными минами, которые были установлены там незаконными армянскими вооруженными формированиями. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.
Минное поле было обнаружено инженерно-саперными подразделениями азербайджанской армии в северном направлении вершины Сарыбаба.
По приглашению Министерства обороны Азербайджана командующий временно дислоцированных на территории Азербайджана российских миротворческих сил генерал-майор Андрей Волков, начальник турецкого контингента Совместного турецко-российского мониторингового центра генерал-майор Фатих Акпынар и начальник российского контингента Центра контр-адмирал Олег Семёнов 23 ноября посетили указанную территорию.
Напомним, 21 ноября азербайджанские подразделения обезвредили 350 противопехотных мин типа ПМН-Э, произведенных в Армении в прошлом году.