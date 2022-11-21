В Иране убили 40 протестующих за неделю

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За последнюю неделю в Иране было убито более 40 человек, в том числе двое подростков, сообщило во вторник Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

Это произошло на фоне продолжающихся общенациональных протестов, вызванных гибелью 22-летней Махсы Амини. 22-летняя девушка из иранского Курдистана скончалась после ареста так называемой «полицией нравов» Ирана 13 сентября за неправильное ношение хиджаба. По данным УВКПЧ, тысячи людей были задержаны по всей стране за участие в мирных акциях протеста.

«По меньшей мере шесть человек, связанных с протестами, были приговорены к смертной казни по обвинению в «мохаребе», или «ведении войны против Бога», либо «эфсад-е фел-арз», или «коррупции на земле», - заявил пресс-секретарь Джереми Лоуренс. «Все больше людей, в том числе иранские знаменитости, спортсменки и мужчины, которые выразили поддержку протестам, были задержаны или арестованы», - добавил он. По данным УВКПЧ, сотрудники служб безопасности, как сообщается, «решительно» отреагировали на демонстрации в нескольких преимущественно курдских населенных пунктах в понедельник вечером, в том числе в городах Джаванруд и Саккез, родном городе Махсы Амини.

По данным Управления ООН по правам человека, с начала протестов, стартовавших 16 сентября, были убиты более чем 300 человек, включая 40 несовершеннолетних, в том числе два 16-летних подростка пали от рук силовиков за последнюю неделю. УВКПЧ также повторно выразило обеспокоенность по поводу того, что власти отказываются отдавать тела погибших их семьям, либо же отдают их в обмен на обещание хранить молчание и не общаться с журналистами. «Что касается невозвращения тел семьям, это, конечно, вызывает у нас серьезную озабоченность», - сказал Лоуренс.