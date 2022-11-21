Вучич: Слово Ильхама Алиева равносильно подписи

Сербия выражает благодарность Азербайджану и президенту Ильхаму Алиеву за обеспечение энергией. Сербия – верный партнер, сказал президент Сербии Александр Вучич на пресс-конференции, проведенной в Белграде совместно с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Президент Сербии отметил, что Азербайджан и президент Ильхам Алиев являются верными партнерами не только для Сербии, но и для всех.

«Соответствующие прозрачные протоколы были подписаны, но нам достаточно его слов. Мы верим слову президента Ильхама Алиева, оно равносильно его подписи», - подчеркнул президент Сербии.