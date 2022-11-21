Глава СНБО Украины: Никаких переговоров с Россией

Российские ракетные удары по территории Украины не приблизят переговоры о прекращении войны, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Об этом он написал в Twitter 23 ноября, на фоне очередной массированной атаки по территории Украины.

"Диктуем по слогам. Ни ваши ракеты. Ни ваши "шахиды". Ни ваши обстрелы роддомов – ни на миллиметр, ни на шаг не приблизят ваше желание о переговорах... Со страной-террористом – переговоры только через прицел сил обороны Украины!", – написал Данилов.