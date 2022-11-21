Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 18:41

В последние дни, минувшие после промежуточных выборов в Конгресс, в США разгорелась ожесточенная полемика в отношении того, должна ли Америка и дальше помогать Украине. Зачинщиками этой дискуссии, которая уже начала напоминать военные действия, стала часть сторонников Дональда Трампа. Они обещают, что новый состав Конгресса, который приступит к исполнению своих функций в начале января, «не даст Украине больше ни цента». На их стороне и достаточно влиятельные консервативные политологические центры, такие как Heritage Foundation, Americans for Prosperity и другие. Они только что направили письмо еще действующему спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидеру республиканского меньшинства Кевину МакКарти, требуя не выделять Украине новый пакет военной помощи в этом году.

Президент Джо Байден до этого обратился к Конгрессу с просьбой утвердить до конца года пакет чрезвычайной помощи Украине в размере 37 миллиардов долларов. Предыдущий пакет в 13 миллиардов, принятый в сентябре, закончится в середине декабря. Оптимисты из Белого дома надеются, что новый пакет будет утвержден сразу после «индюшачьего отпуска» (в четверг Америка празднует свой традиционный праздник Thanksgiving, главным блюдом на котором является индейка). В любом случае, проводить пакет следует быстро. Никто не знает, какие дискуссии вокруг него начнутся в январе. К счастью, большая часть трампистов проиграла на выборах, но и среди тех республиканцев, которые занимают более умеренные позиции, бытуют различные мнения. Некоторые просто хотят сократить военную помощь Киеву, считая, что в нынешнем году США предоставили Украине баснословную сумму в 100 миллиардов долларов. Другие хотят организовать тщательный аудит этой помощи, этот процесс неизбежно затянется на недели и месяцы, и Украина может остаться без столь необходимой ей помощи. Решительный ответ этим скептикам дали участники только что прошедшей в канадском Галифаксе (новая Шотландия) конференции по международной безопасности супервлиятельные американские сенаторы, как демократы, так и республиканцы.

«Это, возможно, одно из самых сильных двупартийных мероприятий, которые я когда-либо видел», - говорит сенатор-республиканец Джим Риш, член комитета по международным делам. Риш и восемь других законодателей из двух партий обратились с посланием Украине, Канаде и другим странам НАТО, в котором попытались успокоить тех, кто взволнован сокращением или полным прекращением военной помощи Украине. «Конгресс говорит Украине – у вас по-прежнему наша поддержка», - под таким заголовком влиятельное издание Foreign Policy передает свой репортаж из Галифакса. В той же тональности комментирует итоги конференции и издание Politico. «Республиканские лидеры Конгресса игнорируют своих коллег, которые настаивают на ограничении помощи Украине», - пишет Politico. Участник конференции, сенатор Ричард Шелби, республиканец, представляющий Алабаму и возглавляющий сенатский комитет по ассигнованиям, обратил внимание коллег на последние военные успехи Украины и заявил, что это повод не только принять предложенный президентом пакет, но и вдвое его увеличить. Однако сенатор-демократ Бен Кардин из Мэриленда выразил сомнение, что республиканцы поддержат увеличение пакета военной помощи Украине. «Мы видели это кино и раньше», - говорит он. Одновременно с решимостью влиятельных сенаторов добиться утверждения пакета высказывались и вполне обоснованные опасения, что ситуация может резко измениться после выборов 2024 года. Это может произойти, если военные действия в Украине затянутся, и американские избиратели начнут чувствовать усталость и раздражение. По данным Wall Street Journal, 48 процентов республиканцев полагают, что США делают слишком много для Украины, – с марта этого года эта цифра увеличилась на 6 процентов. Одновременно, согласно опросу группы Ipsos, 88 процентов всех американцев считают, что в эти трудные экономические времена страна должна меньше внимания уделять окружающему миру.

В первых рядах тех, кто защищает продолжение и наращивание помощи Украине, выступают, помимо указанных сенаторов, известнейшие отставные политики и эксперты – Паула Добрянски, в прошлом заместитель госсекретаря по глобальным вопросам, генерал Уэсли Кларк, Дэниэл Фрид, экс-посол США в Польше, и заместитель госсекретаря, генерал–лейтенант Бен Ходжес. Они и их коллеги (всего около 30 человек) опубликовали письмо в газете Конгресса The Hill, в котором говорят, что «аргументы против предоставления большей помощи Украине исключительно близоруки». «Если Путин победит в Украине, это может дать ему стимул двинуться на Балтийские государства, наших партнеров по НАТО, которых мы обязаны защищать, - говорится в письме. – Это намного превысит расходы по помощи Украине и неизбежно приведет к гибели американских солдат». Авторы письма дают отповедь республиканцам, утверждающим, что США берет на себя львиную долю этой помощи, а европейцы выделяют ничтожные суммы. «Конечно, те, кто так говорят, никоим образом не учитывают огромную экономическую цену для европейцев, которые приняли у себя за последние 9 месяцев 7.8 миллиона украинских беженцев», - говорится в письме. Американские сенаторы, участвовавшие в конференции в Галифаксе, высказываются и за выделение Украине нового оружия.