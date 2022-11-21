Путин надеется на заключение мирного договора между Баку и Ереваном

Россия надеется на заключение мирного договора между Азербайджаном и Арменией, сказал президент РФ Владимир Путин на саммите ОДКБ в Ереване.

"Положительно оцениваем... прошедшие в Сочи встречи лидеров Армении и Азербайджана в присутствии вашего покорного слуги. Состоявшиеся переговоры создали хорошую основу для будущих компромиссов по принципиальным вопросам", - сказал Путин, слова которого приводят армянские СМИ.

Президент РФ отметил важность того, что в совместном заявлении была подтверждена приверженность трехсторонним договоренностям на высшем уровне, которые были достигнуты в 2020, 2021 году, а также ключевая роль в совместном формате взаимодействия в обеспечении мира и стабильности на Южном Кавказе.

Российский лидер отметил, что только последовательно выполняя эти договоренности в вопросах делимитации границы, разблокирования транспортных коммуникаций, решения гуманитарных проблем, можно добиться нормализации отношений Армении и Азербайджана. Путин выразил надежду, "что это позволит в конечном итоге выйти на заключение мирного договора между Ереваном и Баку".