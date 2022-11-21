Проиграл еще один фаворит ЧМ-2022 - Германия

На футбольном мундиале в Катаре вслед за поражением Аргентины от Саудовской Аравии случилась еще одна неожиданность. Сборная Германии потерпела поражение от Японии – 1:2.

Счет в матче, проходившем на стадионе «Халифа», был открыт на 33-й минуте – Илькай Гюндоган реализовал пенальти.

Однако на 75-й минуте забивавший в сентябре «Карабаху» японский футболист «Фрайбурга» Ритцу Доан сравнял счет. Ну, а победу Японии на 83-й минуте принес Такума Асано.

Эти команды выступают в группе «E» вместе с Испанией и Коста-Рикой. Матч между этими сборными начнется сегодня в 20:00 по бакинскому времени.