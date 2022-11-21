"Проводится расследование в связи с попавшей в соцсети аудиозаписью беседы заместителя командира корпуса полковника Бабека Самидли, погибшего после Отечественной войны в результате подрыва на мине".

Служба государственной безопасности Азербайджана выступила с заявлением по так называемому делу российского миллиардера Фархада Ахмедова, которое в последние дни вызвало широкий резонанс среди азербайджанской общественности.

Как сообщает АПА, в заявлении отмечается, что следственные органы СГБ допросили ряд лиц, проведены процессуальные действия. Среди допрошенных и российский миллиардер азербайджанского происхождения Фархад Ахмедов.

У следствия вызывает вопрос намерение Ф.Ахмедова и его правовая ответственность за обнародование аудиозаписи.

Отметим, что несколько недель назад в соцсети попало аудиоинтервью с полковником азербайджанской армии Бабеком Самидли, погибшим после окончания второй карабахской войны. В беседе полковник рассказал о проблемах в азербайджанской армии. Позже стало известно, что аудиозапись была обнародована миллиардером Фархадом Ахмедовым.