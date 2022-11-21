Россия выпустила по Украине 70 ракет

Силы ПВО Украины сбили 51 из 70 крылатых ракет РФ во время массированного обстрела Украины. Также уничтожены пять дронов-камикадзе, сообщили украинские СМИ со ссылкой на командование Воздушных сил.

Отмечается, что в общей сложности выпущено около 70 крылатых ракет Х-101/Х-555, «Калибр». Пуски осуществлялись с 10 самолетов-ракетоносцев Ту-95мс из районов Волгодонска Ростовской области и Каспийского моря, а также двух малых ракетных катеров из акватории Черного моря.