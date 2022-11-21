Молдова вызвала посла России из-за отключения света

Министерство иностранных дел Молдовы вызвало посла России Олега Васнецова для дачи объяснений в связи с массовыми отключениями света на территории страны, сообщает глава ведомства Ники Попеску в Twitter.

"Атаки России на энергетическую инфраструктуру Украины снова оставили Молдову в темноте. Массовые отключения электроэнергии по всей стране, включая Кишинев и здание МИД Молдовы. Я поручил вызвать посла России для объяснений", — сказал Попеску.

Отметим, что президент Молдовы Майя Санду также обвинила Москву в отключении электричества в стране.