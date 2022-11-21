Папа Римский сравнил удары по Украине с голодомором 1930-х

Папа римский Франциск сравнил войну России в Украине с голодомором 1930-х годов, который унес жизни нескольких миллионов украинцев. Об этом глава католической церкви сказал во время аудиенции на площади Святого Петра, пишет Moscow Times.

«В эту субботу годовщина голодомора — массового убийства голодом в 1932–1933 годах, намеренно спровоцированного Сталиным. Помолимся за жертв этого геноцида и за многочисленных украинцев: детей, женщин и стариков, которые сегодня переживают мученичество из-за агрессии», — призвал Франциск.

Ранее после масштабных атак России по гражданской инфраструктуре Украины Папа выступил с резким осуждением бомбардировок и назвал их безжалостными: «Пусть Дух Господень преобразит сердца тех, в чьих руках судьба войны, чтобы ураган насилия остановился и мирное сосуществование в справедливости могло быть восстановлено».