Российский депутат назвал Армению «незаконным государством»

Депутат Госдумы РФ Евгений Федоров, комментируя российским СМИ антироссийские митинги в Ереване, которые проходят в то время, когда в армянской столице проходит саммит ОДКБ, назвал Армению «незаконным государством, с которым по закону нужно решить вопрос из-за русофобии».

«Власть в Армении была поставлена США в процессе оранжевой революции, как и в Киеве. Но в то же время Армения - тупиковая страна геополитического плана. Однако у неё от России просто зависит вопрос выживания. Нужно решать вопрос с русофобией в незаконном государственном формировании по закону», - заявил Федоров.