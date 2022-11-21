Байден отправит Украине боеприпасы и ПВО
Президент Соединенных Штатов Джо Байден поручил выделить Украине дополнительную военную помощь на сумму около $400 млн. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.
Согласно документу, Джо Байден "предоставил госсекретарю США полномочия осуществить выделение на общую сумму до $400 млн оборонной продукции и услуг Министерства обороны США, военной подготовки и обучения с целью помощи Украине".
По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, в новом пакете помощи Вашингтон передаст Киеву боеприпасы и средства противовоздушной обороны. Они поступят со складов американского Министерства обороны.