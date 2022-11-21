Чавушоглу рассказал, как закончится война в Украине

Война между Россией и Украиной завершится за столом переговоров, а не военными победами. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает Anadolu.

"На наш взгляд, война между Россией и Украиной так или иначе завершится за столом переговоров, а не путем успехов на поле боя", - сказал высокопоставленный дипломат.

Он напомнил, что после встречи глав МИД России и Украины в Анталье в марте, а также переговоров делегаций в Стамбуле стороны были близки к достижению договоренности о прекращении огня, но позже "отдалились от диалога".