В Европарламенте потребовали признать чеченский полк «Север» террористическим
Депутаты Европарламента потребовали внести в список террористических организаций 141-й специальный моторизованный полк имени Ахмата Кадырова, известный как полк «Север», сообщает Кавказ.Реалии.
Согласно пресс-релизу, в этот список также вошли ЧВК «Вагнер» и «другие поддерживаемые Россией вооруженные группы».
Ранее в среду стало известно, Европарламент большинством голосов проголосовал за принятие резолюции, в которой содержится положение о признании России государством - спонсором терроризма из-за военной агрессии РФ против Украины.