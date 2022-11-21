Bloomberg: ограничивать цену на российскую нефть неэффективно

Введение Евросоюзом и Соединенными Штатами «ценового потолка» для российской нефти не даст ожидаемого результата. Об этом заявил обозреватель Bloomberg Хавьер Блас.

"Всего за несколько дней до того, как США и ЕС введут против российского энергетического сектора новые санкции, предположительно самые серьезные на сегодня, Москва увеличила объем нефтедобычи до самого высокого уровня с начала конфликта в Украине. Это все, что вам нужно знать о санкциях", - написал он.

Автор подчеркнул, что с 5 декабря Евросоюз планирует ввести эмбарго на нефть из России, а страны G7 намерены в этот же день установить ценовое ограничение на российское топливо. "По мнению Международного энергетического агентства (МЭА – ред.), обе эти меры вынудят Россию снизить объемы производства", - отметил Хавьер Блас.

Он напомнил, что предыдущий прогноз МЭА о сокращении нефтедобычи России на 25% в первые месяцы войны с Украиной не сбылся. Эксперт убежден, что Россия сможет найти способы обойти ценовые ограничения G7 и сохранить добычу нефти на более высоком уровне, чем ожидает Запад.