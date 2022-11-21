Лукашенко считает, что армяно-азербайджанский конфликт «может разгореться опять»

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает необходимым приложить все усилия, чтобы урегулировать конфликт между Арменией и Азербайджаном. Об этом он заявил в Ереване на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе, передает БелТА.

"...Конфликт Армении и Азербайджана. Я повторю, что сказал на внеочередной сессии СКБ 28 октября, - мы хотим, чтобы конфликт между двумя соседними и дружественными нам государствами был урегулирован мирным путем", - сказал президент Беларуси.

Лукашенко отметил, что в настоящее время Россия выполняет посредническую миссию, с чем согласились и Армения, и Азербайджан. "...Мы можем этот конфликт, который может разгореться опять, в корне урегулировать сейчас. При желании прежде всего руководства Армении. Ну, и, естественно, Азербайджана...", - заявил глава белорусского государства.

Лукашенко также указал, что не понимает, "зачем здесь в этом конфликте, кроме России, которая вовлечена в посредничество, еще Евросоюз и ОБСЕ? Чтобы далее вбивать кол в отношения между нами, между союзниками? В истории всегда было так. Мы знаем, к чему приводит такого рода "посредничество". Просто будет как минимум заморожен этот конфликт опять на долгие годы. Им не нужны стабильность и мир в нашем регионе, а нужна управляемая ими разруха".