Трампу предложили стать «вице-президентом» США

Американский рэпер Канье Уэст написал в Twitter, что предложил бывшему президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу присоединиться к его собственной предвыборной кампании в качестве «вице-президента».

Артист планирует баллотироваться в президенты Соединенных Штатов в 2024 году. «Впервые в Мар-а-Лаго. Дождь и пробки. Не могу поверить, что я заставил президента Трампа ждать», — написал Канье Уэст. Он собирался навестить Дональда Трампа в его резиденции во Флориде.

Музыкант также спросил читателей, как они думают, каким был ответ Трампа, когда он попросил его быть «вице-президентом» в 2024 году. Большинство предполагает, что бывший американский президент согласится.

Ранее Канье Уэст участвовал в президентской гонке в 2020 году и набрал менее 1% голосов.