После российских ударов Украина отключила все АЭС

Украина остановила все три атомные электростанции, находящиеся на не захваченных Россией территориях, после новой серии ракетных ударов, которые армия РФ нанесла в среду, пишет Moscow Times.

Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий заявил, что Хмельницкая АЭС, расположенная на западе Украины, была отключена от энергосистемы после того, как электросети в области оказались обесточены. На станции были остановлены энергоблоки, сообщил Александр Супрунюк, мэр Нетишина, города-спутника Хмельницкой АЭС.

Расположенная рядом Ровенская АЭС переведена в аварийный режим работы (предполагает остановку одного или нескольких энергоблоков). Южноукраинская АЭС в Николаевской области остановила все четыре энергоблока. «Это связано с разрушением сетей», — пояснил официальный представитель «Энергоатома» Леонид Олейник.

Всего в Украине четыре атомные станции и 15 реакторов. Запорожская АЭС, состоящая из 8 энергоблоков и имеющая статус крупнейшей в Европе, находится под контролем российской армии с первых дней войны.