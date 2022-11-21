По инициативе и организации Государственной противопожарной службы МЧС и при участии представителей ПО «Азернефть», ПО «Азеригаз» и других структур SOCAR, исполнительной власти Баку и Бинагадинского района, компании Binagady Oil Company было проведено мероприятие «Обеспечим пожарную безопасность вместе!».

В пресс-службе МЧС рассказали, что мероприятие состоялось на производственной территории Binagady Oil Company. Общая площадь участка составляет около 30 гектаров. Он считается зоной риска с точки зрения расположения жилых домов вблизи нефтяных скважин. Газопроводы в этом районе окружены камышом и кустарником. Кроме того, жители близлежащих частных домов выбрасывают в этой местности бытовые отходы, в том числе горючие материалы, что создает условия для возникновения пожаров.

Принимая во внимание изложенное, ГПС МЧС и работники коммунальных служб очистили территорию от кустарников, камыша и отходов. Затем были созданы защитные линии для коммуникаций, в том числе линий электропередач.