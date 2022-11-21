Украина созывает срочное заседание Совбеза ООН

Украина созывает срочное заседание Совета безопасности ООН после сегодняшних российских обстрелов, заявил Владимир Зеленский.

"Поручил послу Украины в ООН обратиться с запросом о безотлагательном созыве СБ ООН после сегодняшних российских ракетных обстрелов. Убийство гражданского населения, уничтожение критической инфраструктуры – это терроризм, и Украина и дальше потребует от мира решительной реакции на эти преступления", - написал Зеленский в Twitter.

Российские СМИ со ссылкой на постоянное представительство РФ при ООН сообщают, что заседание Совбеза начнется в полночь.