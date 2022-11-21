Лондон не отказывается от диалога с Москвой, но...

Великобритания не отказывается от диалога с Россией, однако отношения между странами не могут вернуться на прежний уровень, пока продолжается война в Украине. Об этом заявила представитель премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака, пишут российские СМИ.

"Мы поддерживаем диалог с Россией. Министр обороны (Бен – ред.) Уоллес недавно разговаривал со своим российским коллегой (Сергеем Шойгу – ред.). На саммите G20 премьер-министр Сунак высказал недовольство (российскими действиями – ред.) министру иностранных дел России (Сергею – ред.) Лаврову. Мы считаем, что Россия должна покинуть украинскую территорию", - сказал она.

Комментируя возможность переговоров Киева и Москвы представитель британского премьера подчеркнула, что Лондон не будет оказывать давление на украинские власти в этом вопросе. Решение должны самостоятельно "принимать власти Украины как суверенного государства". В то же время она выразила мнение, что Россия пока не продемонстрировала готовность вести содержательные переговоры.