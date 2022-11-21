Глава «Азеришыг» встретился с жителями Шамкира и Кедабека

Председатель ОАО «Азеришыг» Вугар Ахмедов в среду, 23 ноября, провел прием граждан Шамкирского и Кедабекского районов в городе Шамкир, сообщили в структуре.

Прием граждан прошел в соответствии с графиком приема граждан в городах и районах руководителями органов исполнительной власти и других органов управления.

В ходе приема Вугар Ахмедов ответил на вопросы граждан по поводу деятельности «Азеришыг». Некоторые проблемы граждан были решены на месте, для решения остальных – отправлены письменные обращения в соответствующие отделы ОАО.