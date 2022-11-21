У Зеленского допустили недельные отключения света

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак допустил, что отключения электроэнергии в стране могут длиться неделями. В этой связи Украине необходим стратегический резерв генераторов, который могут предоставить союзники из Европы. Об этом пишет Интерфакс Украина.

23 ноября Андрей Ермак по видеосвязи принял участие в запуске Eurosities - проекта помощи европейских городов по поставке генераторов в Украину. Он может помочь Украине "пережить самую сложную зиму в современной истории страны".

"Генераторы являются основным оборудованием, которое обеспечит базовые потребности людей: свет, связь, доступ к надежной медицинской помощи при отключении света, вызванного ударами России. Они нужны нам как стратегический резерв в условиях полного и непрерывного обесточивания, которое, возможно, продлится неделями", - сказал он во время выступления.

Ермак подчеркнул, что Украина нуждается в высоковольтном оборудовании, а именно в автотрансформаторах, автоматических выключателях, реле и разрядниках. В то же время, по его словам, основным приоритетом Киева сегодня является немедленное восстановление энергосети, поскольку лишение граждан водоснабжения и водоотвода может спровоцировать гуманитарную катастрофу.