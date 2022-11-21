Медведев пригрозил: Ракет «всем хватит»

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев утверждает, что, несмотря на ожидания «врагов», запасов российского оружия «хватит всем». Такое мнение он выразил после посещения государственного научно-производственного предприятия «Регион».

«Враги продолжают внимательно «калькулировать» наши пуски и наши запасы. Напрасно надеются на истощение наших возможностей. Продолжение следует. Всем хватит!», — написал зампред Совбеза в своем Telegram-канале.

Накануне министр обороны Украины Алексей Резников в соцсетях опубликовал инфографику, показывающую, сколько ракет осталось на российских военных складах. По подсчетам Резникова, у Москвы есть проблемы с пополнением арсенала высокоточного оружия.