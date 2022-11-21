Хакеры атаковали сайт Европарламента после решения по России

Сайт Европарламента рухнул после того, как была принята резолюция о признании России «государством-спонсором терроризма». Представитель организации Жауме Дюш Гийо сообщил, что ресурс подвергся хакерской атаке, пишет Euronews.

«Доступ к сайту извне затруднен из-за высокого уровня сетевого трафика. Это связано с DDoS-атакой. Команда Европарламента работает, чтобы как можно быстрее решить эту проблему», — написал он.

Анонимный источник в парламенте заявил, что атака стала «одной из самых изощренных в недавней истории». «Мы не можем указать на того, кто в этом виновен, но мы сегодня приняли резолюцию, в которой назвали Россию государством-спонсором терроризма», — подчеркнул он.