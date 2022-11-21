В Кремле отреагировали на заявление Пашиняна об ОДКБ

Премьер-министр Армении трактует работу Организации Договора о коллективной безопасности как фиаско, это его право, однако востребованность структуры очевидна, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков российским СМИ.

«Это точка зрения армянской стороны, это право армянской стороны так расценивать ситуацию. Но с другой стороны, востребованность ОДКБ в этой ситуации очевидна», — цитируют СМИ Пескова.

Он напомнил, что уполномоченные лица ОДКБ по решению чрезвычайного саммита, который проходил недавно, посетили зону соприкосновения, поделились своим видением ситуации.

«И вот как раз на основе этого визита уполномоченных лиц ОДКБ представителям ОДКБ сейчас предстоит принять решение, как быть дальше, так, чтобы а) ОДКБ все-таки способствовала урегулированию ситуации, снижению напряженности; б) могла все-таки играть эту умиротворяющую роль и для Армении, и для Азербайджана. И чтобы одновременно армянская сторона развеяла все свои сомнения», - обрисовал ситуацию пресс-секретарь президента РФ.