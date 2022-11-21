В Гяндже дети отравились угарным газом, один ребенок умер

В Гяндже четверо детей отравились угарным газом, один из них скончался.

Местные СМИ сообщили, что Захра Мусаева (2021 г.р.) была доставлена в больницу, однако несмотря на усилия врачей спасти ее не удалось.

Мусаева Зейнаб Расул гызы (2015 г.р.), Мусаева Дарья Турал гызы (2018 г.р.) и Мусаева Фатима Турал гызы (2019 г.р.) госпитализированы, состояние двух девочек врачи оценивают как среднетяжелое, третьей - как тяжелое.

По данному факту проводится расследование.