Пашинян не стал подписывать документ ОДКБ
Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался подписывать проект декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ и проект о совместных мерах по оказанию помощи Армении.
Согласно сообщению пресс-службы правительства, выступая на сессии СКБ ОДКБ, Пашинян заявил о важности «политической оценки» Организацией действий Азербайджана.
«...На данный момент я считаю, что представленный к подписанию проект «Декларации СКБ ОДКБ и о совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения» недостаточно доработан, и в данном виде, со всем уважением, я не готов подписать эти документы», - сказал премьер Армении.